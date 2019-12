La UC hará la última oferta por Puch el 31 de diciembre

16:35 Los cruzados no tienen el presupuesto necesario para pagar los 1,2 millones de dólares a Pachuca por el pase, pero harán un último esfuerzo.

Universidad Católica esperará hasta el 31 de diciembre para realizar la última oferta por el delantero nacional Edson Puch, una de las figuras del cuadro cruzado en el título del Campeonato Nacional 2020.

El elenco de la franja busca prolongar la estadía del iquiqueño en la precordillera, pero en su presupuesto no está contemplado pagar los 1.2 millones que quiere el Pachuca por el pase.

Incluso, Colo Colo inició una ofensiva por Puch y está mas cerca de cumplir con los requerimientos de los ‘Tuzos’, por lo que hoy está mas lejos que cerca de San Carlos de Apoquindo.

No obstante, según informó el CDF, un directivo de la UC reveló que “me gustaría decir a los hinchas que no se pongan nerviosos, vamos a esperar hasta el 31 para hacer una jugada muy estratégica”. De esta forma, Católica tendría un As bajo la manga para el día que finaliza el contrato del delantero de 33 años.

Por lo pronto, la regencia de Cruzados SADP no está dispuesta a pagar más de 600 mil dólares por la carta del ex Universidad de Chile y el Querétaro mexicano, quien desea seguir en el cuadro que hoy dirige Ariel Holan.