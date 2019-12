Juan Tagle desestima plazo establecido por Pachuca para negociar por Puch

En Universidad de Católica quieren a Edson Puch y parecían estar apremiados por el tiempo. Sin embargo, el presidente de la concesionaria, Juan Tagle, lo desestimó. “El 31 de diciembre (plazo final establecido por Pachuca) no marca ninguna diferencia por la negociación con Edson. Estamos en conversaciones constantes con propuestas de lado y lado que se analizan y responden," declaró.

Además, el gerente deportivo José María Buljubasich indicó que: "Si hubo un interés de Colo Colo entremedio por Puch no tengo nada que decir. Cada club tiene su manera de trabajar y la verdad no me genera nada lo que ellos hagan".