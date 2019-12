Columnista español durísimo con Vidal: "Que no juegue más con nuestra camiseta"

11:55 En "Mundo Deportivo" un periodista criticó al volante chileno, y aunque destacó sus virtudes deportivas dijo que la demanda que entabló contra el club lo hizo perder puntos. "Quizá no reclamaba minutos y titularidades para jugar más, sino para cobrar más. Yo le diría gracias y arrivederci", en alusión a una eventual partida al Inter de Milán.

El medio catalán Mundo Deportivo fue crítico con el mediocampista chileno Arturo Vidal, quien recientemente demandó por bonos y premios impagos al FC Barcelona y además está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Inter de Milán.

Una columna escrita por el periodista Xavier Bosch apunta a lo buen jugador que es el ex Juventus y Bayern Múnich, pero que todo eso se mancha al mostrar ganas de marcharse de la tienda culé y además denunciando al club.

"Tras 120 años de historia, en el Barça todavía pasan cosas nuevas. Un jugador en activo, que juega y cuenta para el entrenador, demanda al Club", comienza diciendo la columna.

Respecto a lo que representa el formado en Colo Colo en el terreno de juego, Bosch señala que “Vidal -titular en Anfield- es el jugador número 12 para Valverde . Es el Paulinho algo mejor que Paulinho. Aporta lo que se esperaba de él. Garra, trabajo constante y contagia a sus compañeros acostumbrados a esfuerzos cortos. Además, está viendo puerta con facilidad”.

No obstante, el profesional fue duro luego con el oriundo de San Joaquín. "Ahora, en su maniobra, ha perdido muchos puntos. Quizá no reclamaba minutos y titularidades para jugar más, sino para cobrar más. Yo le diría gracias y arrivederci. ¿El Inter paga? Pues adiós. Si hace falta, que no juegue más con nuestra camiseta. Pero Valverde irá a lo suyo y aprovechará a Arturo Vidal ... mientras lo tenga”, finalizó.

Por otro lado, el sitio TuttoMercatoWeb reveló las cifras involucradas en el traspaso del chileno desde el Barcelona y en la península itálica hasta le ponen fecha a la llegada del 'King', que sería después de la Supercopa de España en Arabia Saudita, cuya final se disputará el 12 de enero.

El bicampeón de América con la ‘Roja’ llegaría por dos años y medio, hasta junio de 2022, y ganaría 4,5 millones de euros más bonos en lo que resta de temporada. Luego, para la campaña 2020-2021 y 2021-2022, esa suma subiría a seis millones de la moneda del Viejo Continente.