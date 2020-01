Goldberg aseguró que la próxima semana Montillo llegará al CDA

15:31 Según dijo el director deportivo son problemas administrativos lo que no permitieron tenerlo con la camiseta azul esta semana.

La U presentó a sus cuatro primeros refuerzos en el CDA. Pero la gran figura para esta temporada no alcanzó a llegar. La dirigencia de Azul Azul llegó a acuerdo la semana pasada con Walter Montillo, pero aún no han podido sellarlo en papel. Tigres no quedó contento con la salida y están haciendo uso de los seis días que tienen para responder a la solicitud del uso de la cláusula de salida. Ese plazo se cumple el lunes. Por lo mismo es que el director deportivo de la concesionaria, Rodrigo Goldberg, aseguró que su arribo será la próxima semana.

"Nos hubiera encantado tenerlo hoy con nosotros. Lo más seguro es que llegue la próxima semana. Walter en este momento está solucionando un tema administrativo con su ex club, donde hay un tema administrativo que no depende de él. Si a eso le sumas los feriados administrativos que tienen en Argentina, lo más probable es que llegue la próxima semana", comentó "Polaco" en conferencia de prensa.

"No depende de él ni tampoco de nosotros, así que esperamos resuelva luego sus temas pendientes", remarcó.