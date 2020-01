Coté López y su nueva línea de ropa: “Es un sueño cumplido”

María José López anunció el nombre de su nueva línea de ropa deportiva. Se llamará “Be active, que significa estar o ser y active que es estar activo”, describió. Es un desafío que viene planeando desde cuando vivió en Dubái y estudió en Milán. Estará disponible desde marzo y prometió bajos precios.

Sí, la verdad es que sí. Cuando estuve en Milán estudié fashion styling y fashion design y siempre la intención fue hacer algo, pero estando lejos de Chile era complicado. De hecho íbamos a partir con una cuando estaba en Dubái pero después nos cambiamos, así que ahí quedó todo en standby y ahora finalmente lo puedo hacer. Estoy demasiado feliz.

Los colores van de acuerdo a los que se van a usar este año, esa es la gama de colores. No son muchos. ¿Qué te puedo adelantar? Es que no quiero decir mucho antes de mostrar las cosas jajaja… Están pensados para marzo, porque la línea se va a lanzar en esa fecha, así que tampoco son colores tan veraniegos. Las formas sí están muy pensadas, hay petos que cierran en más de una parte. Me preocupé mucho de eso, de que entraran las pechugas por todos lados o por ejemplo, las calzas tienen cortes atrás redondos para que se vea más glúteo.

No las calzas deportivas. Yo jamás usaría unas calzas y un peto porque soy acomplejada, como cualquier mujer y encuentro que el poto, según yo, se me ve muy grande. Entonces, siempre uso calzas con cosas largas. Pero en la ropa deportiva sí las uso, así que van a estar.

No. No porque no quiero cerrarme a un solo estilo. La verdad es que me inspiré en que cualquier persona se sienta cómoda y no digan: ‘esto jamás me lo pondría’. No es ropa extravagante o rara. Simplemente es ropa linda, cómoda de buena calidad. En verdad la van a tocar y van a decir: ‘uy, qué rico’.

Yo diría que para el día a día, igual hay prendas que yo las usaría de noche, porque al final es cómo combinas las cosas. Pero es algo más urbano y además para el gimnasio.

Sí, es sólo para mujeres por el momento. Me estaba reclamando Luis (Jiménez), me decía: ‘¿Por qué sólo para mujeres? Jajaja… Pero por ahora es sólo para ellas, porque somos a las que más nos gusta la ropa.

Todavía no lo voy a contar, pero sí va a ser en varios puntos. Así que todos van a poder comprar. Además, habrá precios muy asequibles y se puede pagar con todas las cuotas del universo. No va a ser un problema eso. Mi idea es que todos los puedan comprar, porque es súper difícil encontrar. Por ejemplo, yo fui a comprar para Navidad y la ropa decía “XL”, pero parecía “S”, o sea a mí me quedaban.