Ernesto Valverde: "Lo de Vidal no debe tener incidencia en el aspecto deportivo"

16:55 El DT se refirió a la demanda que presentó el jugador chileno contra el club culé acusando un no pago de 2.4 millones de euros.

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, separó aguas este viernes respecto a la demanda que presentó Arturo Vidal al club culé acusando un no pago de 2.4 millones de euros en concepto de bonos y premios de la temporada pasada.

El estratega del elenco catalán fue claro en señalar que la denuncia del ‘King’ no influirá en el tema futbolístico, como también, a la hora de elaborar su esquema para cada partido.

"Supongo que es una diferencia de criterio por una cosa contractual pero no creo que tenga que tener incidencia en el aspecto deportivo. Él entrena bien y está como siempre y eso lo tendrá que resolver él con el club", expresó Valverde en rueda de prensa.

"Eso se solucionará y de una manera interna. No me parece que sea la primera vez que ocurre ni la última. En el trabajo diario, conociendo a Arturo todo sigue normal y entrena normal. No veo ningún problema”, complementó el técnico blaugrana.

De cara al clásico de Cataluña ante Espanyol, Valverde indicó que "este partido se juega con el corazón y hay que saber jugarlo. Ellos están en una situación complicada, y van a intentar tener un nuevo impulso en la Liga en un partido de máxima rivalidad. Para nosotros es importante el partido porque queremos ganar por el componente emocional y porque sería seguir en lo alto de la tabla”.

Por último, consultado por los objetivos para el 2020, el entrenador de 55 años indicó que "siempre tienes que intentar dar el cien por cien y llevar todo al extremo para conseguir una cosa, esa es la base del éxito. No puedes quedarte a medias, tienes que haberlo intentado siempre y luego el ganar o no tiene cosas intangibles y que no puedes controlar. Pero intentarlo ya es un éxito”.