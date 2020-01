Claudio Bravo fue titular en victoria del City en la cuarta ronda de la FA Cup

El arquero chileno Claudio Bravo sumó este sábado su tercer partido seguido como titular, específicamente en la clara victoria del Manchester City en el Etihad Stadium por 4-1 sobre el modesto Port Vale, en duelo por la tercera ronda de la FA Cup inglesa.

Tercer duelo como estelar del formado en Colo Colo y tercera victoria en línea para la escuadra que dirige Josep Guardiola, ya que previamente se impuso por la Premier League sobre Sheffield United (2-0) y Everton (2-1).

El ex capitán de la ‘Roja’ prácticamente fue un espectador en el cruce por el denominado torneo más antiguo el mundo. No contó con atajadas importantes y solo terminó siendo batido a los 35 minutos para lo que fue el 1-1 parcial, un gol donde no tuvo responsabilidad.

Comenzó ganando el vigente monarca de la competición, a los 18 minutos de juego. Oleksandr Zinchenko sacó un zurdazo potente desde media distancia, que tras desviarse en un defensor, descolocó al arquero Scott Brown.

Después llegaría la sorpresa con la paridad para el elenco de la Cuarta División ingleda. En su primera llegada en el encuentro, Tom Pope se elevó más alto que todos tras centro por derecha y de cabeza en el área batió a Bravo.

El City no estaba para seguir siendo sorprendido y termino estructurando una goleada. A los 41 minutos desniveló el local a través de Sergio Agüero, definiendo a quemarropa en el segundo palo, luego de un centro de volea desde la derecha de Phil Foden.

Ya en el complemento, los ‘Citizens’ no pasarían zozobras y terminarían por aumentar el score. Taylor Harwood-Bellis marcó el tercero a los 58’, tras una serie de rebotes en el área del Port Vale, y Foden sentenció la victoria a los 75 minutos al anticiparse a toda la zaga rival en la zona caliente’ tras centro de Angeliño.

Manchester City sacó así la tarea adelante ante su gente y ya está en la cuarta ronda de la FA Cup, cuyo rival saldrá de un sorteo.