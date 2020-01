Vidal insultó y le "echó la foca" a un actor que lo trató de "Perking" en redes sociales

El actor Benjamín Silva decidió compartir en su red social una imagen burlándose de Arturo Vidal por llegar en helicóptero al Monumental, a ese último partido de Rodelindo Román, cuando se coronaron campeones y subieron a Tercera A. Además lo trató de "Perking", apodo que le pusieron al "King" por sus declaraciones en medio del estallido social.

El volante del Barcelona vio la publicación y decidió responder por mensaje interno. “Ya nos encontraremos cagón culiao (sic) a ver si me lo dices a la cara. Payaso de mierda”, lanzó.

El actor respondió con una cara riendo y agregó: “sí, payaso orgulloso. Pero no me odia todo un país por inconsecuente. No tengo problema con decírtelo en la cara, soy bastante consecuente. Saludos".

Silva hizo una captura de pantalla de esa conversación y la compartió Instagram.