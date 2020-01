Paulo Díaz: “No me preparo solamente para estar en River Plate"

El defensor chileno Paulo Díaz, afirmó durante la pretemporada de River Plate que no solamente trabaja para ganarse el puesto de titular en el cuadro argentino, sino que también en la selección chilena.

En entrevista con ESPN, Díaz afirmó que “siempre estoy trabajando de la mejor manera no solamente para que me vean acá, sino que también me vean en la selección”.

En la misma línea, agregó que “me encanta ir a competir por mi selección, es un orgullo estar allá y es así. Yo siempre me preparo para competir en los dos lados, no me preparo solamente para estar en River".

Precisamente sobre sus opciones en la “Roja” de Reinaldo Rueda, el ex Palestino aseguró que “depende más del técnico que de mí, son casi los mismos que van al final. Siempre hay que pelear un puesto donde te toque porque son todos competitivos y por algo son seleccionados”.

En cuanto a su presente en el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo, el zaguero reflexionó que “estaba más que claro que venían los dos centrales afianzados, era difícil poder sacarlos a uno de los dos. Pero yo vengo a competir, vengo a pelear mi puesto también, quiero entrar en los titulares”.

Por último, el seleccionado chileno reiteró que se siente muy cómodo en el conjunto “millonario”, por lo que no piensa en partir del fútbol argentino, buscando ganarse una camiseta en el equipo estelar.