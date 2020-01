Refuerzos en la U: Nico Guerra se queda y quieren cerrar el plantel con Ibacache

17:27 Además, no hay opción de que llegue Felipe Mora y tuvieron conversaciones con Marcelo Díaz. El dinero fue la piedra de tope con ambos jugadores.

Pese a que la semana pasada en Universidad de Chile aseguraban que con el “9” cerraban el plantel, ahora están a la espera del lateral Alex Ibacache. El juvenil disputará el preolímpico con la Sub 23 y Everton espera que su rendimiento permita subir el valor del pase. La U ya hizo la oferta, ahora depende de los ruleteros aceptarla.

Sobre a la posibilidad de que parta Nicolás Guerra, en Azul Azul afirmaron que no es posible. “No hay ninguna oferta por él. Nico se queda”, afirmaron.

Y aunque había rumores de que Felipe Mora podía volver, también lo descartaron. El valor del pase del delantero es de US$ 4 millones, una cifra que la U no puede pagar. A eso se sumaba su sueldo, pues en México recibe una suma que bordea los US$ 800 mil al año y acá le ofrecieron la mitad.

Con el otro con quien conversaron en la U fue con Marcelo Díaz y la plata nuevamente fue el problema para repatriarlo. El pase del volante es de US$ 1.2 millones y su sueldo anual de US$ 1 millón, cifras inalcanzables para Azul Azul.