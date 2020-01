Wiemberg aseguró que no firmó nada con La Calera y dijo que lo motiva el interés de la U

En Universidad de Chile, hasta ayer, habían descartado la posibilidad de apostar por Erick Wiemberg, quien era el número uno en la lista de laterales izquierdos que tenían en carpeta para fichar este año. Desde Azul Azul dijeron específicamente que no quieren tener problemas con La Calera y por lo mismo lo descartaron.

La segunda opción es Alex Ibacache de Everton, quien está en el grupo de seleccionados que disputarán el preolímpico. La U ya hizo una oferta por él y están a la espera de lo que digan los ruleteros.

Sin embargo, Wiemberg reconoció que lo tiene complicado esta situación. “Estoy preocupado por mi futuro, no tengo nada que ver con el enredo, he estado en conversaciones con Valdivia y aún me queda pendiente una conversación con La Calera para esclarecer mi tema, es lo único que me falta”, dijo el jugador de 25 años a La Tercera.

“Estoy entrenando desde el lunes en Valdivia. A mí me dicen que pertenezco a Valdivia. La Calera quiso hacer uso de la opción de compra, pero fuera de plazo. Valdivia dice que yo tengo que seguir acá y yo obviamente lo voy a cumplir, tengo que hacer caso yo no firmé nada con Calera”, agregó.

Respecto a la posibilidad de llegar a los azules, que buscan una alternativa a Jean Beausejour, Wiemberg señaló que “entiendo que me quiso o me quiere. Es obvio que uno siempre quiere seguir creciendo. Me motiva que me quieran”.

Para terminar, el oriundo de Valdivia indicó que “había estado bien tranquilo, pero con el correr de los días se agota la paciencia. La fecha del inicio del torneo se acerca y se empiezan a cerrar los planteles. Esto deberá aclararse la otra semana o la ANFP tendrá que esclarecer mi tema”.