Superman Vargas dijo que jugarán ante la Unión respetando “las reglas de la ANFP”

Universidad de Chile y Unión Española tienen que jugar un partido para definir el equipo que irá a la Copa Libertadores como “Chile 4”. Duelo que la ANFP programó para el 18 de enero en La Serena y al que los hispanos han amenazado con no presentarse.

A eso se sumó que la U no podría utilizar a los jugadores que disputaron el mismo torneo vistiendo otra camiseta. Es decir, no podrían contar con contar con Fernando Cornejo y Sebastián Galani, que jugaron por Coquimbo Unido, y tampoco con Luis del Pino Mago, ex Palestino y Pablo Aránguiz, ex Unión.

Al respecto, Sergio Vargas, dirigente de Azul Azul dijo que "la notificación que tenemos es que se juega el partido el 18 de enero a las 20:30 horas en el Estadio La Portada y nosotros vamos a estar ahí presentes con las condiciones y reglas que disponga la ANFP".

"Nosotros nos vamos a adaptar a cualquier decisión que se tome, como se están adaptando todos los otros equipos. No vamos a ser la excepción", agregó.