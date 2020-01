Hans Podlipnik: "Viajé solo 12 años, tuve poca ayuda y todo lo que logré me dejó cansado, por eso me retiré más joven"

Hans Podlipnik se había retirado del tenis y retornó para ser parte del equipo chileno en la ATP Cup a principios de enero. Pero ahora es definitivo. El exjugador analiza la participación en el torneo, su vida radicada al tenis como entrenador y su fundación en Estados Unidos.

Hicimos una evaluación profunda de lo que fue la ATP Cup y creo que, como dices, el rival más accesible que tuvimos fue Sudáfrica, pero en realidad no es tan así porque llegaron con Kevin Anderson jugando increíble y con Lloyd Harris en un gran momento. Tampoco fue como para decir que esos partidos los ganábamos, es más, quizás ellos tenían una leve ventaja. Sin embargo, fue una muy linda experiencia, sobre todo para Cristian y Nicolás. Jugar tres partidos oficiales antes de un Grand Slam es algo que es una tremenda ventaja.

Creo que el sistema está hecho para favorecer la preparación de los jugadores previo al Australian Open. Tener tres partidos con tu entrenador y el capitán hablándote en cada punto favorece mucho la preparación, fue por eso que eligieron hacerlo con ese tipo de formato. Es lindo ver de nuevo a Paul (Capdeville), hace tiempo que no lo veíamos en estas competencias. Él tiene una gran relación con el equipo, así que fue bueno que los extenistas sigan participando con el equipo.

Alejandro Tabilo tiene un tremendo potencial, no solo por lo bien que juega, sino que también por su mentalidad. Es un trabajador del tenis, trabaja muy duro, muy serio y ese es el talento más grande que puedes tener, el trabajar duro. Siempre que ha estado en el equipo ha sido aporte, tiene un potencial enorme, y con quien juegue en el dobles lo hace bien. Vamos a escuchar mucho de Alejandro Tabilo de aquí al futuro.

Sí, lo había anunciado después de la Davis en Madrid. Obviamente lo vivo con un poco de nostalgia, pero también con mucha alegría de saber todo lo que logré en mi carrera, sin apoyo, prácticamente haciéndolo todo solo. Viajé 12 años solo, tuve poca ayuda, no tenía recursos, y haber logrado todo lo que logré con trabajo me dejó cansado, por eso me retiré un poco más joven que el resto. Pero me quedo con la alegría de haber viajado por todo el mundo haciendo lo que más me gusta.

Ahora me voy a Estados Unidos, voy a empezar a vivir en Seattle (EE.UU.) porque voy a ser director de un Country Club por lo menos uno o dos años, y después veré cómo sigo. Por otro lado, la ayuda humanitaria en mi fundación Futuros para el tenis en Chile siempre va a ser prioridad.

Seré entrenador en Estados Unidos. Ahora, el ser entrenador en el circuito ATP puede ser, el tenis me apasiona mucho y si hay un proyecto interesante puede ser. Por ahora ésta es la opción que tengo y si las cosas cambian veré si llega alguien.

El mejor recuerdo de mi carrera, aparte de los resultados como los cuartos en Wimbledon, el oro en los Panamericanos, o ganarle a Colombia en Iquique en ese dobles infartante, es el proceso completo que viví en estos 12 años. Los buenos y malos momentos, toda la carrera es el recuerdo más intenso.