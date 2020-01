Herrera postuló a González y a Rodríguez a la capitanía de la U

Johnny Herrera está instalado en Viña del Mar, haciendo la pretemporada con Everton, pero continúa pendiente de lo que pase con la U. Es más, postuló a dos jugadores como sus sucesores en la capitanía del club. "Osvaldo es un gran líder, pero tiene que sacar más el habla. Es muy bueno, como persona y jugador es extraordinario. Sería él o Matías, también nos llevábamos bien", dijo a La Cuarta.

Él lamenta su salida del club y recuerda cuando se generó el quiebre con los dirigentes. "Me llevaba súper bien con los dirigentes hasta el 2015. No me cuadró, por ejemplo, la forma en que llega Beccacece. Fue pésima. Pepe Rojas sabía dos meses antes que se tenía que ir, fue feo", agregó.

También se refirió a su constante rivalidad con Colo Colo y comentó el gol histórico de Esteban Paredes, que vio desde el banco porque Fernando de Paul defendía el arco azul.

"Sinceramente me daba lo mismo. Siempre me hablaban del perfecto goleador, lo felicito, pero mira los campeonatos que tengo yo, le gané dos finales a Colo Colo", sostuvo.

"Entonces te cambio una final por diez partidos, para mí eso es lo que queda. Los estadísticos hablarán más de goles, yo me quedo con los campeonatos. Quizás si estaba yo, ganábamos", agregó el portero.

También reconoció que quedó con una deuda: ganar en el Monumental. "Ahora voy a jugar con el Everton, capaz que gane. Quería hacerlo, pero nos faltó, se hicieron mal las cosas, en otras ocasiones nos cagaron los árbitros. En el último dije 'capaz que yo sea el mufa', jajaja… También va de la mano con la conformación del plantel, apelo a que llegue un par de uruguayos, que tenga los huevos necesarios para ir, pararse y ganar".

Respecto a cómo será enfrentar a los azules el próximo mes de marzo, Herrera comentó que: "Será llanterío para allá, para acá, para todos lados, seguro. Sería bacán que todo el estadio te quiera".