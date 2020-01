Seleccionado nacional de vóleibol hizo una autocrítica tras no clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El domingo la Selección nacional de vóleibol terminó su participación en el preolímpico que se disputó el fin de semana en el Monticelli y el seleccionado Simón Guerra se refirió a los acontecimientos.

"Una mezcla extraña entre frustración y felicidad", aseguró Simón Guerra tras no poder acceder a un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En una conversación con Emol, manifestó que "el primer partido nos golpeó mucho como equipo. Nos costó más de lo habitual recuperarnos del golpe anímico, se notó en el encuentro contra Perú. Pero nada, supimos tener la cabeza para poder sacarlo adelante y terminar el campeonato con la victoria de ayer que fue tremenda".

Además, en el partido contra Venezuela donde el equipo tuvo dos oportunidades para levarse la manga lo que no ocurrió, pues detalló que "ese set nos hubiese dado un 'push up' de confianza creo yo. Pero igual, Venezuela jugó muy bien, realmente estuvieron muy bien con el saque, nosotros no supimos resolver esa situación a tiempo. Después de un tercer y cuarto set ellos aflojaron un poco en el saque y pudimos jugar mejor.

"Ellos fueron un equipo bien sólido, a nosotros nos costó bastante saber adaptarnos a lo que ellos estaban haciendo, fue complicado", añadió.

También Guerra señaló que "el equipo estaba con la mentalidad de si es que perdíamos un set, volver al siguiente desde cero. Esa es una de las ventajas que tiene el voleibol, que partes desde cero y no es como que el otro equipo parta con ventaja. El set fue bueno de parte de ellos, a nosotros nos costó sacarlo adelante, pero para ellos fue un golpe anímico también".

"El día de ayer el partido lo salimos a jugar por la gente, porque nos sentíamos en deuda. Ya nos ha tocado jugar con un marco así de público, pero bueno, una clasificación a los Juegos Olímpicos obviamente es más complicada

", finalizó el seleccionado