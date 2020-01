Marcelo Espina confirmó la llegada de Nicolás Díaz a Colo Colo

El gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, informó este martes que el mediocampista nacional Esteban Maturana no seguirá en el ‘Cacique’ y será enviado a préstamo, además de confirmar la llegada del joven Nicolás Díaz como refuerzo en defensa.

En conversación con la prensa en el Monumental, el otrora volante albo se refirió a Maturana señalando que “a Nicolás se la ha oficializado hace dos o tres semanas que no será tomado en cuenta y que saldrá a préstamo. Lo sabe por mí y por el entrenador. Estamos en la búsqueda de un club para él”.

"Si no encontramos club, tiene contrato hasta fines de 2020, pero desde lo deportivo le manifestamos cuál es la intención de Colo Colo”, agregó.

Recordar que el ex Universidad de Concepción señaló el lunes sobre su situación en la tienda alba que “va a estar muy difícil porque se me han cerrado harto las puertas, pero no está muerto quien pelea. La voy a luchar y ojalá se me dé una chance”.

Por otro lado, el ‘Cabezón’ confirmó que el defensa Nicolás Díaz, hoy con la ‘Roja’ Sub 23 en el Preolímpico, será el sexto y último refuerzo de Colo Colo para el 2020.

“Seguimos todo el conducto regular para ejecutar su cláusula de salida. Sería nuestro último refuerzo. Le vamos a hacer un contrato por cinco años. Es un jugador de proyección y nos cumple la ley del menor de edad”, expresó.

Díaz, de 20 años, llega proveniente de Palestino y se unirá a la disciplina colocolina una vez finalizada la participación de Chile en el Preolímpico Sub 23 en Colombia.

Para finalizar, Espina agradeció “a todo el directorio porque todos apoyaron para que pudiéramos hacer este plantel, que creo es bueno y competitivo. Si no se produce nada raro de aquí al fin del cierre del libro de pases, no vamos a incorporar a nadie más. Hemos prácticamente cerrado el equipo”.