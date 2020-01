Colo Colo pidió habilitar a César Fuentes para la semifinal de Copa Chile

Colo Colo envió un reclamo formal a la ANFP, luego de que se modificara el artículo 7 de las bases de la Copa Chile, lo que impedirá que Mario Salas pueda utilizar a César Fuentes ante Universidad Católica en la semifinal de este sábado.

Esto ya que tras el cambio reglamentario, todos los refuerzos de los cuatro semifinalistas podrán jugar este fin de semana, salvo los que ya hayan jugado por alguno de los clubes que siguen en competencia.

De esta forma, los perjudicados son Pablo Aránguiz en Universidad de Chile (ex Unión Española) y el propio Fuentes (ex U. Católica). Sin embargo, el primero está con la “roja” sub 23, por lo que de todas formas no jugaría este 18 de enero ante su ex equipo.

En este escenario, los “albos” son los únicos perjudicados con el cambio reglamentario, por lo que le pidieron a la ANFP que se pueda habilitar a todos los refuerzos, según informó Radio Cooperativa.

Sin embargo, en caso de que la solicitud colocolina no prospere, desde Macul pidieron que ninguna nueva incorporación, que haya jugado la Copa Chile en 2019, pueda disputar las semifinales.

Cabe recordar que Colo Colo se medirá ante Universidad Católica el sábado a las 18:00 horas en Temuco por el paso a la final, mientras que Universidad de Chile debería hacer lo propio ante Unión Española en La Serena (20:30 horas).