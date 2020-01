Soteldo decidió cerrar los comentarios de su Instagram, tras burla a hincha de la U

Todo partió ayer, cuando Yeferson Soteldo publicó una foto con la camiseta del Santos y escribió: “Hace un año que llegué a este gran club”. Entre los miles de comentarios, uno decía: "Gracias a tu paso por la U, enano mal agradecido"

Ante esto el venezolano reaccionó, quien no dudó en burlarse, publicando: "Cuando me fui casi se van al descenso. Disculpa por irme".

Los fanáticos azules llegaron en masa a su cuenta y lo llenaron de insultos, así que Yeferson Soteldo decidió cerrar los comentarios en la polémica. Sin embargo, en las demás publicaciones sí se puede dejar mensajes y también le han escrito todo tipo de insultos.

Esta no es la primera vez que el ex U. de Chile responde así. Antes ya le había escrito una “B” a un seguidor que le encaró no haber jugado en la U como lo hace en Brasil.