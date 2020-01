Gonzalo Espinoza le responde a Soteldo: “¿Para qué darle pantalla a alguien que quiere hacer una polémica?”

Gonzalo Espinoza fue el elegido para ir a la conferencia de prensa de esta mañana en el CDA y fue consultado por la burla de Yeferson Soteldo a un hincha de Universidad de Chile , en redes sociales. "Hay cosas que no importan y gente que no está acá que no nos importa. ¿Para qué darle pantalla a alguien que capaz que quiera hacer una polémica? A nosotros no nos interesa. Él está en otro lado y le deseo lo mejor, pero él ya se fue hace tiempo, ya está", dijo el mediocampista.

También se refirió al partido del sábado ante Unión Española, partido que podría no jugarse ante la negativa de presentarse al partido. "Nosotros estamos pensando en el partido que se jugará en La Serena. No sé si es bueno hablar de la determinación que están tomando ellos. No es bueno para el fútbol chileno, ni para ellos, ni para nosotros. Es para entrar a una copa internacional, es importante", sostuvo.