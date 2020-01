Jorge Segovia: "La semifinal de Copa Chile es un arreglo entre la U y la ANFP"

Jorge Segovia, dueño de la sociedad anónima de Unión Española, volvió a referirse a la negativa del cuadro hispano en presentarse a la semifinal de la Copa Chile ante Universidad de Chile, lanzado sus dardos a la dirigencia de Azul Azul.

“Ya he dado mi opinión, pero no me importa repetirla. Unión votó por seguir jugando todos los campeonatos, y no solo eso, sino que lo ratificó jugando su partido contra Cobresal“, expresó en diálogo con La Tercera.

“Otros equipos, entre ellos la ‘U’, principal favorecido, votaron por no jugar. Una vez salvada la categoría por la ‘U’, se produce un arreglo entre la ‘U’ y la ANFP para que, incumpliendo totalmente las bases de la Copa Chile, se juegue un partido para tratar de arañar un cupo que en justicia deportiva no les correspondía”, añadió respecto al cruce programado para este sábado 18 en La Serena.

En la misma línea, Segovia afirmó que “con ese partido se trata de blanquear una farsa que debería avergonzar a los propios protagonistas. Unión no está para farsas“.

Ante la posibilidad de recibir un duro castigo de parte de la ANFP, el empresario español indicó que “vamos a reclamar en las instancias oportunas para que tanto la ANFP como la Federación reconozcan al TAS como instancia de resolución de conflictos. Es inaudito que estos organismos no lo reconozcan”.