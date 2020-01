Hernán Caputto: “Hemos hecho mucho mérito para estar en este momento”

Unión Española ha amenazado con no presentarse a la semifinal de Copa Chile porque no les pareció la determinación de la ANFP. Pero, en la U están preparando todos los detalles para el encuentro. Así lo confirmó el entrenador de los azules. "Estamos pensando en jugar el partido, creemos que se va a jugar, es la realidad, y a los dichos de Jorge Segovia no tengo mucho que referirme. Primero, no lo he leído ni escuchado, nosotros solo estamos enfocados en esto y realmente no voy a contestar algo que no sé con seguridad", dijo el estratega en conferencia de prensa.

"Hasta que no sea oficialmente decretada la clasificación no podría comentar algo, por respeto", agregó.

Respecto a las críticas que han recibido, indicando que su elenco irá a la Libertadores por secretaría, Caputto contestó: "El mérito está. Hemos hecho mucho mérito para estar en este momento, revertir una fase súper difícil y si se da esa situación, vamos paso a paso esperando los momentos, estamos preparados para ganarla en cancha".

En la U, según el portero, "siempre ansiamos a lo máximo, porque U. de Chile es eso, siempre estar en lo máximo y estamos en semifinal de Copa Chile y buscamos esa posibilidad de estar en torneo internacional, ansiamos eso porque estamos en este club".