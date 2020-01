Aumentan las hostilidades entre Unión Española y la ANFP: "Vamos a ir a la FIFA"

El dirigente del conjunto de colonia indicó a El Mercurio que "antes de que se jugaran las semifinales mandamos una carta al presidente y directores de la Federación. Pedimos que se pararan estas semifinales y como no lo hicieron, vamos a ir a la FIFA”.

"No nos han dado la posibilidad de defendernos, no hay instancias. La ANFP no tiene contemplada una fórmula para ir al TAS. Esto no es un capricho. Está el acta del consejo de presidentes del 29 de noviembre, donde se dice que se terminó la Copa Chile”, agregó Baquedano.

Por su parte, desde la ANFP señalan que la Copa Chile nunca se dio por terminada y que hubo un error de concepto de parte del Secretario General de la Asociación, Aldo Corradossi, quien manifestó que el torneo estaba terminado.

"El consejo no tenía atribución alguna para terminar la Copa Chile, porque esta pertenece a la Federación”, declaró Arturo Aguayo, director de la ANFP.

"Todos tenemos derecho a equivocarnos. No hemos cometido ninguna irregularidad, no hemos tratado de favorecer a un equipo determinado", sentenció.