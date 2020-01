[VIDEO] Daniel Valenzuela cada día más cerca de la familia de Marité Matus

Daniel Valenzuela publicó en su cuenta de Instagram un video donde aparece cantando junto Felipe Matus, el hermano de Marité. La canción es de Rocío Dúrcal y parte de su letra es: “Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuyo y mío tú serás”.

El comunicador está cada vez más cerca de la familia Matus, pues desde hace un tiempo que tendría una relación con Marité, la ex esposa de Arturo Vidal. Él no lo ha desmentido, mientras ambos se llenan de corazones en sus redes sociales.