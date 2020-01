José I. Cornejo: "El cuarto lugar en el Dakar es por ahora lo mejor de mi carrera"

Con la mente puesta en descansar y pasar tiempo con su familia y amigos llegó a Iquique muy temprano por la mañana José Antonio Cornejo, piloto del equipo Honda que fue cuarto en el Dakar de Arabia Saudita, convirtiéndose en el piloto más joven en obtener ese lugar en la carrera más exigente y peligrosa del mundo.

Alrededor de 8 horas permaneció en Santiago el piloto nortino de 25 años y 6 meses proveniente desde París. Descansó unas horas y partió de madrugada a la región de Tarapacá donde muy temprano aterrizó en el Aeropuerto Internacional General Diego Aracena.

Nacho Cornejo participó por quinta vez en el Dakar, siendo en 2020 su mejor actuación y rozando el podio, luego de haber ganado sus dos primeras etapas que lo llevaron a ser la gran sorpresa en la categoría motos. Fue el piloto más joven en terminar cuarto en la historia de la competición, lo que dejó muy contento al piloto y al equipo Monster Energy Honda Team.

El piloto tomará dos a tres semanas de vacaciones para retomar la actividad deportiva a mediados de febrero y una vez que el equipo decida cuál será la estrategia que afrontará durante el Campeonato Mundial de Rally Cross Country compuesta de cinco fechas, siendo la primera entre el 20 y 26 de marzo en Abu Dhabi (Emiratos Árabes).

En Iquique, Nacho Cornejo ofreció una conferencia de prensa en la tienda Cornejo Motos donde indicó, entre otras apreciaciones, que su propósito en el Dakar fue haber estado en el podio, lo que por 7 minutos 37 segundos no pudo lograr, tras recorrer un total de 7.856 kilómetros por el desierto saudí durante dos semanas.

“Me fui a Arabia Saudita con la actitud de estar entre los punteros, de estar en el podio y casi lo logro. Creo que fue muy bueno estar entre los cinco primeros en el Dakar. Mis primeros años en el rally no fueron fáciles, pero ahora estoy contento donde estoy y de cómo me han tratado. Estoy muy motivado para lo que se viene", expresó.

“El momento más frustrante de la carrera fue en la etapa 7, cuando se accidentó y murió Pablo Goncalves. Fue terrible (...) Me enteré cuando llegué al campamento. Me lo dijo Luciano Benavides (piloto argentino de KTM). No paré de llorar con el casco puesto hasta que llegué al motor home. Jamás voy a olvidar ese momento. Él (Goncalves) era muy chistoso ganara o perdiera. Siempre estaba haciendo bromas. Era un excelente tipo.", agregó.

Continuando con su experiencia en suelo saudí, Cornejo señaló que “la etapa 9 fue en la que más miedo tuve, no sé cómo denominarlo, pero fue la etapa posterior a la muerte de Pablo (Goncalves), porque la etapa 8 se suspendió para las motos y quads. Fue el tramo más largo (891 kms). Corrí muy desconcentrado, muy fuera de la carrera".

Respecto al interés de KTM para sumarse a sus filas, el criado en Iquique indicó que “sé que salió publicado que el equipo KTM está interesado en mí, pero yo le debo lealtad a Honda con quien tengo contrato hasta 2021. Estoy muy contento con ellos, así que agradezco las palabras de Jordi Viladoms (Team Manager de KTM), quien me felicitó por mi actuación al final de la carrera".

Para finalizar, el joven piloto nacional reconoció que lo hecho en Arabia Saudita “hasta ahora es el mejor resultado de mi carrera deportiva, por sobre el título mundial Junior de 2016. Estoy feliz con mi actuación en el Dakar 2020”.