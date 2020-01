Sergio Vargas puso sus fichas a Caputto en la previa de la final de Copa Chile

Sergio Vargas, deportivo deportivo de Azul Azul, salió a respaldar este miércoles el trabajo de Hernán Caputto en el banco de Universidad de Chile, en la antesala a la final de la Copa Chile ante Colo Colo.

A pocas horas de la definición en el Estadio ‘Germán Becker’ de Temuco, el ex arquero alabó la labor del ex seleccionador nacional Sub 17 con el plantel colegial.

“Hernán Caputto es un entrenador preocupado hasta de los mínimos detalles. Tiene muy buena llegada con el plantel, es claro en sus conceptos y lidera de buena forma al grupo”, expresó en diálogo con radio Cooperativa.

Además, Vargas valoró el trabajo que realiza la ‘U’ con la cantera, apostando a darle tiraje a los jóvenes en el primer equipo.

"Cuando los hinchas piden jugadores de casa, acá están. Para que los jugadores jóvenes puedan actuar, hay que asumir riesgos y lo estamos haciendo”, apuntó.

“Llegaron muchachos con recorrido y trayectoria, que han llegado a aportar dentro y fuera de la cancha. También están los liderazgos del club, por lo que hay una buena dinámica grupal. Hay respeto de los más jóvenes escuchando consejos, todo eso será importante para hacer una buena campaña”, agregó.

Respecto a la definición con los albos, el recordado ‘Superman’ señaló que “estamos tranquilos por cómo ha entrenado el equipo. El grupo se ve bien, y eso te da tranquilidad, más allá de las ansiedad que te lleva una final, que además es un clásico rival nuestro. El equipo me irradia tranquilidad”.

En cuanto al tema del lateral izquierdo que buscan sumar, para que compita con Jean Beausejour, el dirigente azul dijo que “estamos sobre el final. Podemos esperar un par de días más para definirlos, o no definirlos. Si no llegan los que nosotros deseamos, nos vamos a quedar con este mismo plantel. En los próximos días esperamos tener noticias positivas”.