Ariel Holan avisó que “el plantel no está cerrado”

Universidad Católica debutará en el torneo nacional el domingo, pero todavía no está definido si Ariel Holan, su nuevo DT, solicitará un nuevo refuerzo. Así lo confirmó el mismo argentino. "El plantel no está cerrado. Nosotros hasta el momento que el reglamento autorice a incorporar, siempre estamos evaluando algún ajuste final. Veremos si el ajuste que podría presentarse lo tomamos o no en función de las posibilidades", dijo en conferencia de prensa

Eso sí, afirmó que está "muy conforme con el plantel que tengo, me encantaría que todos puedan continuar, pero lógicamente sabemos cómo es en Sudamérica”.

El estratega explicó que es difícil mantener a las grandes figuras en los elencos. "A veces hay oportunidades que se presentan tanto para el futbolista como para el club y yo no le cortaré la carrera a nadie, pero sí mi deseo y aspiración es tratar de aprovechar todo el trabajo que hicimos con los futbolistas que están en el club", sostuvo.

También fue consultado por Buonanotte, pues el jugador no fue citado para la semifinal de la Copa Chile ante Colo Colo. "Diego está haciendo un trabajo físico, no solamente el que hace todo el equipo sino a su vez está trabajando muy fuerte de manera personal", contó.

"Creo que en la medida que él vaya alcanzando su mejor condición para estar rápido, potente, explosivo, vamos a volver a ver la mejor versión de Diego en cancha. Esperamos que él vaya recuperando esa potencia que lo caracterizó", agregó.