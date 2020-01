Aníbal Mosa le pone presión a Mario Salas: “Colo Colo tiene que pasar a octavos de final en la Libertadores”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reveló que ganar la Copa Chile les permite ilusionarse en Colo Colo para este 2020, en donde buscan el título y avanzar de fase en copa Libertadores.

En entrevista con La Tercera, Mosa afirmó estar “contento con esta copa y con cómo quedó conformado el plantel. Me gustó mucho cómo jugó, tomando en cuenta que algunos jugadores llevaban dos semanas entrenando”.

En la misma línea, agregó que “haberle ganado a la Católica, el bicampeón y que tiene una base de trabajo de tres años, nos deja satisfechos para lo que pueda venir. Obviamente, el título descomprime hacia la afición, le da alegría. Pero internamente la presión la mantenemos siempre”.

El timonel “albo” aseguró que Mario Salas nunca pensó en renunciar, ya que “es un guerrero, es un tipo que le gusta ir hacia adelante y que, en cierta manera, tiene sus convicciones”.

Sobre las metas para este año, Mosa indicó que “Colo Colo tiene que ser campeón este año y tiene que pasar a octavos de final en la Libertadores”.

“Yo creo, y hemos coincidido tanto la gerencia deportiva como el directorio y la comisión de fútbol, en que nuestra deuda está en la Libertadores. Tenemos el deber de pelear todo, pero hay que poner nuestras energías y nuestras fichas ahí”, complementó.

Sobre la frustrada contratación de Nicolás Díaz, el directivo señaló que “Colo Colo siempre ha hecho las cosas como corresponde y de acuerdo con las normativas vigentes. Estamos tranquilos por cómo actuamos. Legal y éticamente”.

También explicó que no hablaron con el jugador, sino que con Palestino, y que “cuando le enviamos una notificación para hacer uso de la opción de compra, nos contactamos con el representante del jugador para ver si tenía la voluntad de venir. Y nos dijo que sí. Ante eso, mandamos la carta e iniciamos las conversaciones con Palestino”.

Mosa reconoció que habló con Pablo Guede para expresarle su decepción, luego de que Morelia se quedara con el pase de Díaz, añadiendo que el DT argentino le aseguró que “no sabía, que no estaba al tanto de la situación. El tema quedó ahí”.

El presidente colocolino indicó que el tema de Valdivia está “superado, pasado. Le guardo cariño a Jorge y a su familia. Es un tremendo deportista y profesional y espero que le vaya muy bien en Morelia”.

El dirigente reconoció que le gustaría extender el contrato de Marcelo Espina, expresando que “es una de las piezas fundamentales, donde tenemos que mostrar unidad para ir desarrollando procesos que se mantengan en el tiempo”.

En cuanto al prometido nuevo Monumental, indicó que tras el estallido social “la cosa se frenó un poco, pero estamos avanzando tanto la remodelación del estadio como la construcción de instalaciones para las divisiones juveniles”.

Con respecto a la sanción en su contra de la CMF, Mosa afirmó que “no sé cuánto mancha mi imagen, pero sí me molesta mucho, porque jamás he lucrado con Colo Colo. Nunca he ganado un peso con Colo Colo y nunca lo voy a hacer”.

El timonel del “cacique” también descartó competir por la presidencia de la ANFP, y cuestionó a Juan Tagle, presidente de Cruzados SADP, por criticar a Esteban Paredes y Mario Salas, tras la suspensión del Campeonato Nacional 2019.

“Se equivocó Juan Tagle en ponerse a criticar al entrenador y al capitán de Colo Colo, y así se lo hice ver en una carta privada. A él no le corresponde inmiscuirse en situaciones de otras instituciones. Así como nosotros no nos metemos con su institución, él se equivocó al hacer este tipo de comentarios”, complementó.