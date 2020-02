Matías Dituro: “No puedo festejar como quisiera, realmente no estoy feliz”

La victoria conseguida ayer por Universidad Católica sobre O'Higgins estuvo marcada por los serios incidentes registrado en el interior y exterior del Estadio San Carlos de Apoquindo.

Hinchas lanzaron objetos contundentes e intentaron ingresar al campo, además de enfrentarse a Carabineros, lo que puso en riesgo la realización del partido, que terminó 3-2 en favor de la “UC”.

El portero de los “cruzados”, Matías Dituro, se refirió a lo ocurrido en la precordillera, condenando los hechos de violencia y esperando que estos no vuelvan a repetirse.

A través de su cuenta de Instagram, Dituro afirmó que “es difícil escribir algo tras lo qué pasó esta tarde en nuestra casa, en nuestro estadio. Son sentimientos encontrados”.

El meta aseguró estar “contento por los 3 puntos y por la forma en que sacamos adelante este partido, como equipo, ante un gran rival”.

No obstante, reconoció que “no puedo festejar como quisiera, realmente no estoy feliz, ya que la violencia no nos puede ganar. Todos queremos cambios y un mejor país, un país más justo, pero así no creo que sea la manera, menos rompiendo nuestra casa”.

“Espero de corazón que saquemos esto adelante, todos juntos y así volvamos a disfrutar del FÚTBOL!”, añadió el jugador trasandino.

También agradeció “muy sinceramente a nuestros compañeros de O'Higgins, profesionales ante todo, que pese a lo que sucedía, quisieron seguir jugando y eso es destacable”.

Por último, el golero sentenció que “al igual que ustedes, yo amo el fútbol y solo espero que lo cuidemos entre todos. Un abrazo!”.