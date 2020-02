Toby Vega: "Soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Yo jugaba como Maradona”

11:03 El ex futbolista aseguró que le gusta Valdivia pero que no está a su altura. Además, advirtió que su generación era mejor que la Generación Dorada.

Marcelo Vega se ha transformado en la lengua ácida del fútbol. El ex volante nacional afirmó que su estilo de juego era similar a uno de los mejores jugadores del mundo. Según dijo le gusta como juega Jorge Valdivia “porque es distinto, pero no está a mi altura. Soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Yo jugaba como Maradona”, sostuvo en una entrevista con LUN.

Pero no sólo eso, también sostuvo que la generación en la que él vistió la camiseta de la Selección era mejor que la generación dorada. "Estoy convencido de que los jugadores de antes éramos mejores que los actuales. El problema eran los entrenadores, por lo menos hasta Nelson (Acosta), que nunca se atrevían a jugar al ataque. Vidal, Bravo, Alexis, Medel tuvieron la fortuna de tener entrenadores como Bielsa”, argumentó.

Por último, contó una anécdota de uno de los partidos de las clasificatorias para Francia 98. “Íbamos ganando muy ajustado y me empecé a poner nervioso. A Zamorano, quien estaba lesionado, pero en la banca, le dije que había que sacar a un jugador, ponerme a mí y cambiar el sistema táctico. Le conté mi idea al Pelao, la aceptó y me dijo que calentara. Cuando lo estaba haciendo me desgarré, pero me quedé callado, entré y ganamos el partido”, cerró.