Capturan a ex jugador de Universidad Católica Luis Nuñez en Cochabamba

En Bolivia fue detenido el ex futbolista de Universidad Católica, Luis Núñez, que hasta hoy era prófugo, luego de que en noviembre de 2018, la Corte de Apelaciones dictara su detención, tras verse relacionado en un asesinato en La Legua.

Según "Hola Chile", "Lucho Pato", fue detenido en Cochabamba, en un trabajo llevado por la PDI y la policía de investigaciones de Bolivia.

El ex jugador siempre acusó su inocencia, incluso en una entrevista hecha desde la clandestinidad a El Mercurio, donde entonces contó "una maldita mentira me tiene prófugo. Yo ya pagué mis errores del pasado con cuatro años y 64 días en la cárcel".

El abogado de Luis Nuñez, Juan Hernández, comentó sorprendido a "Hola Chile" respecto a la captura de su defendido, "¿Lo detuvieron?, no tenía idea, tengo unos WhatsApp perdidos, pero no he revisado el teléfono en la mañana”.