Antillo por decisión de la Intendencia: “Lo que ellos quieren es imponernos el hacer un partido en el Estadio Nacional”

El presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, hizo sus descargos luego de que se definiera que el partido entre su elenco y Colo Colo se jugará en el Estadio Nacional.

"Fuimos a una reunión a la Intendencia y no hubo razón de peso para rechazar el Estadio Bicentenario. Acá se le está dando la razón a los delincuentes y por parte de las autoridades se está adquiriendo el no hacer lo que tienen que hacer, que es asegurar el orden público y la seguridad de las personas", dijo a Cooperativa.

Por lo mismo, lamentó que se cambie su recinto para el duelo. "Lo que ellos quieren es imponernos el hacer un partido en el Estadio Nacional. Una imposición para la que el intendente no tiene facultades. Nosotros vamos a acoger y lo vamos a hacer porque estamos pensando en los vecinos de La Florida y en que la autoridad tiene una incapacidad para asegurar el orden y la seguridad pública de los vecinos de nuestra comuna", afirmó.

En la misma línea, descartó que la ANFP tenga alguna responsabilidad en la medida tomada por la Intendencia. "Eso no depende de nosotros ni de la ANFP, que se ha portado bien con Audax. Depende de una medida arbitraria y antojadiza de la Intendencia que no quiere que se juege en La Florida y quiere que se juegue en el Nacional", agregó.

"Me pregunto que si no se puede jugar en La Florida y hemos visto los desmanes del Estadio Nacional, ¿es sinómino de garantía jugar en el Nacional? El tema no está en el estadio en que se juegue o no, el tema está en que la autoridad competente tiene que asegurar el orden y la seguridad pública y hoy no lo está haciendo", sostuvo.

"Se perjudica a un equipo como Audax llevándolo a un lugar donde ellos quieren que se juegue, no donde la ANFP diga, ni el club diga, sino donde ellos quieren que se juegue", concluyó.

La molestia del dirigente surge luego de la Intendencia no autorizara a que el partido entre Audax Italiano y Colo Colo, programado para el domingo a las 18:00, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Según explicaron en un comunicado, no reúne con las medidas de seguridad necesarias.