Luis Casanova y su arribo a la U: "Tenía muchas ganas de venir"

La U presentó a su nueva incorporación. Se trata del zaguero Luis Casanova, que llega a préstamo por un año y es el sexto refuerzo de los azules.

Casanova afirmó al respecto que “me siento mucho más maduro. Vengo a aportar todo lo que sé como jugador y como persona. Creo que va a ser un año productivo".

El ex Deportes Temuco reconoció que “cuando se fueron dando las cosas, te vas motivando más. Tenía muchas ganas de venir".

"Mis compañeros me desearon mucha suerte. Me hablaron de la institución, que me iba a encontrar con una familia. Que gente con experiencia te diga eso, te da muchas ganas de venir", agregó el jugador de 27 años.

Sobre su lucha por la titularidad en la “U”, Casanova expresó que “todos sabemos la calidad que tiene Osvaldo. Mientras tengamos jugadores de esa calidad, uno también tiene que crecer".

Cabe recordar que Casanova se suma a Fernando Cornejo, Luis Del Pino Mago, Pablo Aránguiz, Walter Montillo y Joaquín Larrivey como el sexto refuerzo del club.

Por su parte, Sergio Vargas, directivo de Azul Azul, informó que existen clubes interesados en contar con Lucas Alarcón, pero que aún no está definido el futuro del joven defensor, que partiría a préstamo.