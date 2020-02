Mayne-Nicholls por la violencia en los estadios: “La autoridad debiera decir algo ¿Por qué están cobrándole al fútbol cuentas que le pertenecen a la sociedad?”

17:23 Además, el vicepresidente de Blanco y Negro dijo que todo lo que está pasando ahora se podría haber evitado y apuntó a las declaraciones de la jueza Acevedo y a las de Carabineros posteriores a la muerte de Jorge Mora. También contó detalles de la partida de Valdivia y afirmó que no hay ofertas por Morales.

Harold Mayne-Nicholls asumió en mayo de 2019 la vicepresindencia de Blanco y Negro. Uno de los principales proyectos que lidera el dirigente es la remodelación del Estadio Monumental. Pero el estallido social detuvo la bitácora planificada. El ex presidente de la ANFP recibió ay analizó el presente del fútbol nacional. Además, realizó duras críticas a las autoridades por la muerte de Jorge Mora.

Hoy día está en el papel cien por ciento. Sería hasta violento que nosotros dijéramos que seguimos adelante con nuestro proyecto y nos da lo mismo lo que está pasando en la calle. Entonces, nos tomamos un tiempo.

Tienes que pensar en un estadio sin rejas. Yo sé que la lógica dice no, pero si no lo haces no vas de acuerdo a los tiempos. Si nosotros queremos hacer el mundial del 2030, sí o sí tiene que estar este estadio sin rejas. De alguna manera, vamos a tener que ver cómo lo hacemos. En una de esas tenemos que ir educando a la gente. Pero si queremos que este estadio sea la sede de la semifinal, que es nuestro objetivo, tenemos que tener un estadio sin rejas. La FIFA te va a descartar de inmediato si no es así.

Claro, es que es una medida extrema porque ellos sufrieron un daño tremendo en su reputación, por culpa de 10 o 15. No soy quién para juzgar las medidas que tomen otros, pero ellos tenían que tomarlas de una vez por todas. Los hinchas tienen que entender que a ellos también les corresponde hacer algo. Que si ven que algo están haciendo, pueden decir que no les echen a perder la fiesta. La gente pifiaba en Coquimbo a los que entraron, en San Carlos también. Si eso pasa aquí (en el Monumental) vamos a tener que tomar medidas también.

Nosotros hemos hecho cuatro espectáculos, hemos tenido más de cien personas, incluyendo la bienvenida a Matías (Fernández) y no hemos tenido problemas.

Lo que pasó acá afuera es un error que nadie ha sido capaz de explicar. Creo que para terminar con todos los rumores que hay detrás de los procedimientos de Carabineros, sería súper bueno que ellos nos dijeran por qué pasó esto. Además, estoy seguro de que deben tener audios grabados del porqué. ¿Por qué no lo hacen público?

Luego está la jueza (Andrea Acevedo). La Corte de Apelaciones le dijo a la jueza: ‘Oiga ubíquese’. Porque en este caso fue muy público, pero pueden haber otros casos... Yo a la jueza le recomendaría que lea lo que se llama la ‘Controversia de Valladolid’ y vea como un gallo venía totalmente prejuzgado y otro venía con la vivencia. Hasta cuándo puede alguien (prejuiciar) porque ‘yo creo que es así’.

Falleció un muchacho y se lamenta, pero pudo ser una tragedia de proporciones. Por las imágenes que uno ve, perdió el control el chofer. Se pudo ir para cualquier lado. Iban saliendo 30 mil personas, que el 10% fuese saliendo por ahí, son 3 mil personas. Me van a perdonar, pero yo vengo del fútbol desde que me acuerdo, pero cuando uno sale del estadio, la calle es una vía peatonal. Yo sé que la ley dice que no puedes caminar por la calle, lo tengo clarísimo. Pero por favor, si van saliendo.

Yo creo que, en este caso específico, se habría acabado el tema si la jueza no hubiese dicho lo que dijo y si Carabineros hubiese dicho: ‘Esto fue (lo que pasó)’. ¿Dónde está la empatía con la persona? Estos dos actores fueron bastante poco empáticos con la familia del muchacho que murió. Había un muerto, a mi juicio, por un error de procedimiento.

La única medida que se puede tomar es que aquellos que van al estadio entiendan que esto es una competencia deportiva, donde se juega y uno puede ganar y el otro perder. Me cuesta mucho entender la lógica de que sea en el fútbol el único lugar, además de la calle, donde la gente se manifiesta de forma violenta.

Desde mi modestísima opinión, la autoridad debiera decir algo. ¿Por qué están cobrándole al fútbol cuentas que le pertenecen a la sociedad? Y debiera haber alguien que lo ilustre. En la PSU se sabe quiénes lideraron ese movimiento, ¿por qué en el fútbol no sabe? La autoridad nos debería decir: ‘En el fútbol es por esto y esto. A raíz de esto tenemos que actuar así y así’.

- ¿Ustedes trabajan en conjunto con el Gobierno este tipo de aspectos?

Totalmente, aquí debemos llevar cuatro reuniones con la autoridad, porque jugamos con la Católica el próximo domingo. Pero la autoridad no es capaz de decirnos: ‘Estos 15 manifestantes que quemaron, actuaron de esta manera, por esto’. Nosotros somos un club de fútbol, no tenemos un servicio de inteligencia. No es nuestro rol, es el de la autoridad.

Dejando de lado el contexto Social, Harold Mayne-Nicholls también se refirió a la polémica salida de Jorge Valdivia. El volante se fue molesto al Morelia y trató de “ratas” al dirigente y a Marcelo Espina.

Yo tengo una extraordinaria relación con él. Es un muy buen jugador de fútbol. Nosotros en junio-julio teníamos prácticamente cerrado un acuerdo con él para seguir. Él quiso esperar porque las condiciones no le parecían adecuadas. Estaba yo en la reunión cuando lo dijo.

Después, terminó el año de manera abrupta. Lamentablemente, por una serie de cosas, Jorge no terminó jugando, entre las suspensiones y las lesiones. Cuando llegó el momento de sumar y restar, no nos cuadraban los números nomás, si es que queríamos acceder a lo que Jorge nos había pedido.

Hubo tres reuniones con su representante, porque Jorge se fue de vacaciones. Lo que se había hablado ya no estaba, porque esto (el término anticipado del torneo) le trajo una serie de consecuencias al club. Al final, yo fui y le dije: ‘Mira lo siento mucho, no tenemos cómo satisfacer las expectativas de Jorge’.

Obvio, se evaluará cuando llegue el momento.

Aquí, hasta el día de hoy no ha llegado ninguna oferta concreta. Cada vez que el representante de Iván nos ha dicho algo, cuando le respondemos: ‘Vamos’, él dice: ‘Ya no se puede’.

Nosotros lo que queremos es que Iván triunfe acá, pero no depende de nosotros. Depende de él.

Los jugadores cuando no juegan siempre, se quieren ir. Esto no es el basquetbol donde todos juegan, esto es fútbol. Entonces, para ganarte el puesto y entrar a la cancha, tienes que matarte o no te van a dejar entrar.

Depende, todas las circunstancias se evalúan. Pero esa cláusula fue un acuerdo con él y su representante, el club no la impone.