Ex representante de Edson Puch le exige medio millón de dólares tras demanda

El ex representante de Edson Puch, Ronnie Woiski, lo demandó en los tribunales de España acusando al jugador chileno que le debe cerca de un medio millón de dólares.

Woiski conversó con La Tercera y explicó que "el futbolista nunca cumplió con las obligaciones contractuales firmadas conmigo en cuanto a las comisiones pactadas con él. Nadie sabe por qué el jugador no cumplió con el pago de las comisiones. Ni su entorno más cercano puede explicarlo".

"Hablamos varias veces y siempre me decía que ya me pagaría algún día. Desconozco su asesoramiento actual, pero por nuestra parte el jugador siempre tuvo el mejor asesoramiento posible con nuestro grupo de trabajo, entrenadores, fisioterapeutas, apoyo logístico y apoyo jurídico en cuanto le hizo falta, que por cierto nunca remuneró. No entendemos esta actitud y solo queremos que cumpla con las obligaciones contractuales", añadió al mismo medio.

Según el agente trabajó con Puch durante el 20 de junio de 2011 hasta 2016 donde jugó en Al Wasl, Huracán y Liga de Quito, período en que el jugador le quedo debiendo cerca de 500 mil dolares.

El empresario señaló que "el jugador Edson Puch firma un contrato de representación y asesoramiento con mi persona y empresa de trabajo. El jugador consigue un muy buen contrato en los Emiratos Árabes gracias a mi gestión".

"No cobrábamos a la firma de cada contrato porque el jugador nos decía que necesitaba todo el dinero para afrontar deudas suyas. Esta circunstancia ocurre muy a menudo con muchos jugadores. El porcentaje es el 10 por ciento de los sueldos totales del jugador", explicó Woiski sobre el contrato.