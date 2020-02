Rueda ante los rumores de su partida: "Siempre llegan ofertas, pero mi objetivo es llevar a Chile a un Mundial".

Reinaldo Rueda, el técnico colombiano de la selección chilena confirmó que no tiene ninguna intención de dejar su actual puesto. Además fijó su objetivo en llevar al País al mundial de Qatar.

En una entrevista a CDF se refirió a los rumores de que no se sentía a gusto dirigiendo a Chile: "Quizás desde el mes de noviembre, cuando se dio jugar con la sub 23 en España, y cuando no jugamos nosotros, salió algo de acá. Pero siempre llegan ofertas de clubes, posibilidades, pero es sorpresivo en como se dio la noticia. De que uno está incómodo. Siempre llegarán ofertas y más si hay incomodidad, pero en lo absoluto, porque estamos con la idea de llevar a Chile a un Mundial" aclaró el DT.

Rueda además respaldó al actual presidente de a ANFP, Sebastián Moreno, asegurando que "el está muy claro, y desde que asumió su gestión, conversamos de nuestro proyecto, de nuestra idea y estamos empecinados en poder lograrlo. Es lo que nos motivó para llegar a Chile".

Al ser consultado por a la sub23, que recientemente quedó eliminada en fase de grupos del torneo preolímpico, reconoció sentirse conforme con el desempeño de los jugadores, pese a la mala preparación que tuvieron de cara al certamen.

En ese contexto además aseguró que "en la medida que pudimos aportarle, le aportamos. No quisimos imponer metodologías o conceptos, pero sí pudimos aportar conocimiento. Nosotros nacimos en esas categorías y es algo que sentimos. Yo pasé por ahí y por eso la sensibilidad de aportarle a las categorías menores".

En la entrevista al canal también se refirió al contexto social que atraviesa el país, declarando que "ojalá que las partes puedan conciliar y llegar a un acuerdo, que las demandas sociales se cumplan y que el fútbol contribuya a esa armonía, mas no que sea atacado, porque el fútbol es del pueblo, somos del pueblo y debemos lograr que toda la sociedad se reúna en torno al fútbol".

A lo anterior además agregó que "la selección no tiene diferencias, es de todos y todos queremos que esté bien. Y eso lo hemos visto en otras partes del mundo, donde las selecciones logran el abrazo fraterno de los hinchas".