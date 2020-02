Jugador de Racing confiesa que el gol en el clásico surgió tras una desobediencia de Díaz al DT

Siguen surgiendo anécdotas de la jornada dorada de Marcelo Díaz en el pasado clásico de Avellaneda, cuando con un gol suyo, Racing venció a Independiente, mientras su equipo estaba con dos jugadores menos.

Esta vez surgen del mediocampista que hizo la pantalla para que la pelota llegue hacia el chileno, que luego de acomodarse la mandaría al fondo de la red.

Leonel Miranda, confesó que el gol surgió luego de una desobediencia directa del "Chelo" hacia Sebastián Beccacece, técnico del club.

"Seba (Beccacece) me pidió que le diga al Chelo que se quede y no suba, que ataquemos Darío (Cvitanich), Walter (Montoya) y yo. El chileno ni le hizo caso",comentó el argentino, quien al comentarle la orden a Díaz se encontró con la siguiente respuesta: "Naaa, yo no me voy a quedar. ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos para arriba!".

Ya al ser consultado por la jugada especifica del gol, Miranda recuerda haberle preguntado inmediatamente al chileno, si es que el le había gritado para que deje pasar la pelota. A lo que el "Chelo" respondió: "Amigo, llegué ahí y no me daba ni para gritar",