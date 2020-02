Ernesto Valverde: "He ganado con el Barcelona, pero el Athletic es algo especial"

El ex entrenador del Barcelona se sinceró ante los medios por primera vez tras dejar el cargo. En sus declaraciones Ernesto Valverde, aseguró que el haber pasado por el cuadro catalán fue una "suerte increíble".

El español reconoció que ha intentado generar un poco de distancia con su ex club, contando que el último partido que vio completo fue la eliminación ante el Athletic, por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Ante lo cual comentó: "A todos los entrenadores les cuesta ver a los equipos en los que has estado (...), yo pensaba que el Athletic iba a hacer el segundo gol. En Granada será un partido complicado".

También declaró haber recordado el duelo que el dirigió entre el Barcelona y el club vasco, agregando que "el Barça fue dominador en cierta medida. El Athletic en el primer tiempo estuvo bien, en liga también fue igual, y al final cambiaron los nombres y Aduriz nos hizo un golazo en el partido de liga y el otro día Iñaki (Williams) marcó".

Al ser consultado sobre su paso el el cuadro blaugrana el extremeño respondió: "No pienso en eso, de lo que se trata es de pasar página, me interesa mirar adelante, no tengo porqué mirar hacia atrás. No quiero generar ninguna polémica. Hay tanta prensa aquí que no quiero generar ningún titular. Yo tengo un talante determinado y, en mi caso, es tratar de que las polémicas no lo sean tanto".

En la ocasión Valverde también se refrió a que hoy en día se le resta importancia a ganar La Liga, comentando que "cuando uno repite triunfos, gana un año y al siguiente, al final se acostumbra y piensa que eso es realmente así. (La Liga) es el torneo que te dice exactamente cómo está el equipo, y cómo has funcionado durante un año porque, al final, es un torneo que empieza en agosto y termina en mayo"

En esa misma linea, agregó que "hay otros torneos que tienen más glamour, pero todos dependen de un partido, de un momento de inspiración, y son situaciones que puedes controlar menos".

A modo de ejemplo Valverde usó a la actual temporada de la Premier League, que tiene al Liverpool como puntero invicto: "Andan locos porque parece que este año van a ganar la liga después tanto tiempo, y eso es por la importancia que le dan a la Premier".

Al reflexionar sobre su trayectoria, el ex DT eligió como uno de los mejores momentos de su carrera, el haber levantado la Supercopa con el Athletic. En ese contexto, comentó que para el "supuso mucho, por que el Athletic llevaba mucho tiempo sin ganar nada. He ganado en Barcelona y en Grecia, pero el Athletic es especial".