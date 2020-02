Intendencia y Estadio Seguro tras suspensión en el Monumental: "Colo Colo no cumplió"

12:29 El gobierno regional y el plan de seguridad responsabilizaron al club, lo acusaron de una revisión deficiente, y no descartaron que se le prohíba jugar con público los próximos duelos en Macul, incluidos los de la Copa Libertadores.

El intendente (S) de la Región Metropolitana, Enrique Beltrán y el jefe de Estadio Seguro, Cristóbal Lladser, responsabilizaron a Colo Colo por los incidentes en el Estadio Monumental en el partido ante la UC, no descartaron que los albos jueguen sin público y pidieron sanciones ejemplificadoras.

Beltrán dijo que el gobierno regional ya presentó las querellas contra quienes resulten responsables por los desmanes, y no descartó que la sanción contra Colo Colo implique que el club dispute sus próximos partidos como local sin público, incluidos sus duelos por la Copa Libertadores.

Además dijo que la autorización para los fuegos artificales fueron en respuesta a una petición del club para la salida de los equipos a la cancha, y que fueron lanzados desde una cancha contigua al coliseo de Macul. Reiteró que los artefactos que portaban los hinchas no estaban autorizados.

Beltrán aseguró que el club cumplió con todas las exigencias que se les solicitaron desde el gobierno regional, pero que estas medidas se vieron sobrepasadas.

"Vamos a exigir mejores estándares", dijo el intendente (S), quien aseguró que el gobierno de la Región Metropolitana se reunirá con la ANFP para ver "cómo manejar a futuro los partidos".

El jefe de Estadio Seguro, Cristóbal Lladser, apuntó a un "sobrepaso" de la seguridad dispuesta por Colo Colo y dijo que el club no cumplió con la disposición de que no se ingresaran elementos prohibidos. "Colo Colo no cumplió", sostuvo.

Además Lladser sostuvo que problemas durante el ingreso de los hinchas al estadio ocasionaron que no se realizaran los controles correspondientes y que varios asistentes entraron sin control de identidad ni registro. El jefe de Estadio Seguro calificó como "deficiente" la revisión realizada por el club.

El jefe del plan sobre la seguridad en los estadios, además se refirió a los posibles castigos contra Colo Colo y pidió "sanciones ejemplificadoras" en materia deportiva.