Valber Huerta: "Fue un momento complicado y se tomó la decisión adecuada"

15:03 El defensa de la UC cree que el clásico con Colo Colo debe darse por finalizado. “Era un partido que le quedaban 19 minutos, un resultado favorable, donde no se cobró un penal evidente, sería lo más razonable", indicó.

Valber Huerta, defensor de Universidad Católica, enfrentó este martes los micrófonos en San Carlos de Apoquindo para referirse a los incidentes ocurridos en el clásico con Colo Colo y que llevó a la suspensión del encuentro pasados los 70 minutos de juego.

Respecto al hecho que terminó con la suspensión, la agresión sufrida por el jugador Nicolás Blandi por fuegos de artificio lanzados al campo de juego, el zaguero declaró en rueda de prensa que “fue un momento complicado. Si hubiese sido más arriba, hubiese sido mucho peor para Blandi”.

“El árbitro tomó la decisión adecuada al terminar el partido porque eran muchas cosas las que caían en la cancha”, agregó.

Eso sí, el ex Huachipato fue claro en señalar que en ningún momento sintió temor. “Sí sentí un estruendo fuerte cerca, pero es la emoción y lo que se vive siempre en un clásico. Los fuegos artificiales son situaciones que se pueden dar y lamentablemente le dio a Blandi. Las garantías no son solo para los jugadores, sino que para todos los que se acercan a ver un partido al estadio”, dijo.

Además, Huerta cree que el encuentro debe darse por terminado. “Era un partido que le quedaban 19 minutos, un resultado favorable, donde no se cobró un penal evidente, sería lo más razonable. Las condiciones estaban dadas para nosotros y obtener los tres puntos, pero son decisiones que tienen que tomar las autoridades. Lo primordial es darle la garantía no solamente a los jugadores, sino que a toda la gente que se acerca al estadio para disfrutar un espectáculo. La seguridad tiene que ser para todos y poder darla de buena forma“ apuntó.

En cuanto al penal de Leonardo Valencia sobre Edson Puch que Piero Maza no cobró, pese a ver incluso las imágenes en el VAR, el oriundo de Melilla expresó que “es una jugada muy clara, todos lo vimos, el árbitro es el que toma la decisión, si bien hay que evaluar qué medidas se están tomando. Son errores puntuales en los partidos, nosotros no vamos a opinar sobre si nos están perjudicando o no. Si bien, han sido situaciones muy claras donde nos hemos visto afectados, ya son otras las personas que determinan si es así o no”.

Para finalizar, el jugador de 26 años comentó el singular episodio ocurrido poco antes de la suspensión y que incluso dio la vuelta al mundo: el celular que le lanzaron al arquero Matías Dituro.

“Lo del celular lo tomamos con humor, es muy raro que caiga un celular a la cancha. Dituro estaba inventando la llamada por celular. Lo de las bombas de ruido se dio también en el primer tiempo, pero luego llegó muy cerca”, sentenció.