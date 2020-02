Montillo: "Firmé un año con la U y si no renuevo me retiro"

El argentino Walter Montillo, mediocampista de Universidad de Chile, dio a conocer detalles de cómo se gestó su regreso al cuadro azul y aclaró que de no renovar el vínculo con el elenco colegial a fines de año se retirará del fútbol.

A la hora de referirse a su vuelta a la ‘U’, el jugador de 35 años declaró a ESPN que "en abril del año pasado me llamó Sergio Vargas para que me sumara en junio, pero yo ya le había dado mi palabra a Tigre. Pero allá en Argentina no me adapté bien a jugar en la B”.

"En ese momento me llamó Hernán (Caputto), con quien tengo una gran amistad, jugamos juntos. Y sentí que ese era el momento de venir. Si no venía ahora, no se iban a alinear los planetas nuevamente”, agregó, apuntando que la presencia de Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg como directores de Azul Azul fue clave en su retorno.

Además, la ‘Ardilla’ aseguró que Universidad de Chile será el último club que defenderá en su carrera. "Firmé por un año y si no renuevo, me retiro", aseveró.

"Mi miedo es no poder estar a la altura de lo que pide la ‘U’. Estar en la ‘U’ y volver después de tanto tiempo, la expectativa crece para bien y para mal. Uno tiene que prepararse mejor que antes, porque cuando uno es más chico las cosas salen naturales, y si uno no está bien físicamente, te pasan por arriba. Por eso se ha visto que he estado a la par con mis compañeros físicamente, a a la altura de lo que piden en el equipo y ojalá pueda seguir haciéndolo", añadió.

Consultado, en tanto, por el alentador arranque en el Campeonato Nacional 2020, Montillo instaló la mesura. "Dicen que estamos bien, pero falta mucho todavía. Debemos mantener la humildad para sumar de a tres, primero salir de los puestos de abajo y después pelear el campeonato”.