Larrivey: "Necesitamos de todos y por eso hay que aprender de los errores"

El argentino Joaquín Larrivey, delantero de Universidad de Chile, llamó este jueves a “aprender de los errores” debido a la seguidilla de expulsados que ha sufrido el elenco colegial en los últimos partidos.

Walter Montillo, Camilo Moya, Luis del Pino Mago y el mismo Larrivey han sido expulsados en los últimos compromisos que ha disputado el equipo de Hernán Caputto. El goleador azul regresa este fin de semana ante Coquimbo Unido, luego de cumplir la sanción en el cruce con Santiago Wanderers.

“La ansiedad la vamos manejando con naturalidad. Nos fijamos, y es curioso. El tema de las expulsiones es algo casual y se van a cortar en los próximos partidos. Este no es un equipo violento ni mal intencionado”, comentó el goleador del equipo.

“Necesitamos de todos y por eso hay que aprender de los errores. Todos son jugadores importantes, siendo que a su vez tenemos jugadores para suplirlos y que buscarán aprovechar su oportunidad", agregó Larrivey en rueda de prensa.

En la misma línea de las cartulinas rojas, el atacante dijo que ”quizás fueron un poco exageradas las expulsiones mía y la de Luis, creo que la única fue la correcta fue la de Camilo, que quizás se le fue un poco la pierna. Son situaciones evitables desde todo punto de vista, y hay que corregir, sobre todo ahora cuando el equipo necesita imperiosamente".

Respecto a su status en el plantel, el ex Cerro Porteño fue claro. "Si bien me ha tocado jugar de titular, considero que no hay titulares y suplentes. Me parece importante que haya competencia y que no se sientan seguros los que entran, y eso hace que todos demos el 100 por ciento, lo que hace que el equipo crezca", apuntó.

"Yo soy un jugador que se acopla a cualquier sistema de juego, a cualquier compañero de ataque y acá hay muchas cosas para hacer de mitad de cancha para adelante, y está en el técnico definir qué es lo mejor para nosotros, y también dependerá del rival que tengamos enfrente", añadió.

Consultado, en tanto, por el cruce del fin de semana en Ñuñoa ante Coquimbo Unido, el ariete de 35 años indicó que "vemos un rival muy peligroso, es un equipo que está en copa internacional, y hay que tenerle respeto. Está en el fondo de la tabla, pero estoy seguro que es algo momentáneo, porque seguramente el tiempo lo pondrá más arriba”.

Para finalizar, el oriundo de Gualeguay valoró el regreso de los hinchas al sector sur del Estadio Nacional. "La verdad es que nos pone felices que se reabra la galería sur. Para nosotros es importantísimo el apoyo incondicional, que en la ‘U’ se da independiente del resultado. Espero que vayan todos a la cancha porque los necesitamos”, sentenció.