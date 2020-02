Tomás de Gavardo participará en Copa del Mundo de Bajas FIM 2020

El chileno Tomás de Gavardo competirá por segunda vez en la Copa del Mundo de Bajas Cross Country FIM 2020, en esta ocación será para defender el título de campeón en la categoría Junior y subirse al podio en la clasificación general.

El año pasado, el piloto de 20 años logró su primer título internacional en la serie Junior y a quedó a solo tres puntos del tercer lugar en el ranking general. Tras su actuación el certamen se preparó por cinco meses sumando al rededor de tres mil kilómetros de entrenamientos en el desierto de Atacama.

“Han sido casi seis meses de larga espera del inicio de la Copa del Mundo que parte el 27 de marzo en Serta (Portugal). Serán seis fechas intensas en Europa y Medio Oriente. El plan es ir a todas donde espero sumar el máximo de puntos para estar en los podio”, sostuvo de Gavardo.

El torneo empieza en Portugal para luego continuar en Dubai (Emiratos Árabes), Acaba (Jordania), Teruel (España), Várpalota (Hungría) y Portalegre (Portugal). Una de las novedades es la incorporación del entrenador Pablo Levalle al equipo para trabajar en la técnica en el enduro y motrocross, y la estructuración de los entrenamientos. Además de trabajar con el psicológo Enrique Aguayo, el preparador físico Diego Ruiz y el kinesiólogo Felipe Guerrero.

"Para poder avanzar en todo aspecto hay que trabajar en un equipo mancomunado. No sólo hay que acelerar y navegar, sino que también prepararse física y psicológicamente, además de tratarse los golpes porque en cada carrera hay caídas”, indicó Tomás.

Como preparación, el campeón Junior ha realizado kilometraje en Atacama, jornadas de motocross, ha sumado horas en el gimnasio y ha practicado navegación.

“Durante los meses de enero y febrero he entrenado bastante sobre terrenos de piedras y rocas, que es con lo que me voy a encontrar en Portugal, y también he recorrido muchas dunas, por Dubai. Ambas son dos fechas seguidas a fines de marzo y comienzo de abril, respectivamente”, detalla el piloto que conducirá una KTM Replica.

“Mi planificación para llegar a correr un Dakar comenzó el año pasado, continuará en el presente y en el siguiente (2021), para recién a mediados de ese año ver si existe la posibilidad de competir en el Dakar 2022”, concluyó el piloto Junior de 20 años.

Fecha 2020 Lugar País

1ª 27-28-29 marzo Serta Portugal

2ª 2-3-4 abril Dubai Emiratos Árabes

3ª 16-17-18 abril Aqaba Jordania

4ª 23-24-25 julio Teruel España

5ª 13-14-15-16 agosto Várpalota Hungría

6ª 29-30-31 octubre Portalegre Portugal