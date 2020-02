U. Católica y Coquimbo apelarán a sanción del Tribunal de Disciplina

Ayer jueves el Tribunal de Disciplina de la ANFP informó las sanciones a Universidad Católica y Coquimbo Unido, por los incidentes registrados en los partidos ante O'Higgins y Audax Italiano, respectivamente.

En el caso de la “UC”, estos fueron sancionados a jugar dos partidos como local a puertas cerradas, mientras que el castigo a los “piratas” fue más severo, ya que incluye un total de cuatro compromisos.

Ambos clubes anunciaron que apelarán a esta decisión, teniendo 5 días hábiles para presentar sus descargos ante el organismo disciplinario.

Cruzados SADP afirmó que no están conformes con el fallo, por no compartir los fundamentos del mismo, y precisaron que el castigo no rige para el partido que hoy jugarán ante Deportes Iquique en San Carlos de Apoquindo.

Por su parte, Coquimbo Unido en un comunicado aseguró que sus hinchas “han demostrado un comportamiento ejemplar desde hace bastante tiempo a la fecha, quienes entienden y tal como se demostró en el partido válido por la Copa Conmebol Sudamericana frente a Aragua FC”.

Finalmente, sostuvieron que el club “presentará la respectiva apelación frente a lo dictaminado por el Tribunal de Disciplina”.

Cabe recordar que en el caso de Universidad de Chile, estos solo fueron amonestados, mientras que la próxima semana se conocerá el castigo a Colo Colo por los incidentes registrados en el clásico con la “UC”, arriesgando una sanción de varios encuentros sin público local.