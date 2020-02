Brayan Véjar: "No hay una mala relación con Mario Salas"

Brayan Véjar, lateral-volante de Colo Colo, descartó este viernes que exista una mala relación con el entrenador Mario Salas, altamente cuestionado por el opaco arranque del ‘Cacique’ en el Campeonato Nacional 2020.

El ‘Cacique’ suma en el torneo un triunfo y tres derrotas, estas últimas de manera consecutiva ante Cobresal, Audax Italiano y Universidad Católica. Rendimiento que lo tiene en el decimotercer lugar de la tabla con tres puntos de 12 posibles.

Ante los rumores de supuestos problemas en el camarín con el técnico albo, Véjar aclaró en rueda de prensa que “no hay una mala relación con Mario Salas. Las cosas no se están dando como queremos y no hemos tenido la regularidad que queremos, pero mala relación no hay”.

Frente al complicado presente del elenco popular, el ex Palestino dijo que "es súper incómodo estar en la posición en la que estamos y es complicado. Ahora tenemos el lunes para acortar distancia, pero a nadie le gusta esto y queremos sacarlo adelante".

Respecto a los últimos incidentes en el Monumental y lo que pueda ocurrir en los próximos encuentros, el lateral señaló que "ayer nos dieron un protocolo de seguridad y ya está todo conversado, pero ojalá no se vuelva a repetir lo del fin de semana”.

"Este es nuestro trabajo, por eso queremos jugar. Si bien hay un poco de miedo por lo que le pasó a Nico (Blandi), queremos seguir y no nos olvidamos de todo lo que está pasando afuera", añadió.

En cuanto a las críticas al juego de Colo Colo, el oriundo de Talcahuano dijo que "no hemos sido regulares. Hemos tenido momentos muy buenos y momentos muy malos... Tenemos que tratar de tener el menor margen de error”.

Por último, en el plano personal, Véjar declaró que “yo creo que en El Salvador no tuve un buen partido. Quizás eso fue un punto menos para mí y por eso no estoy jugando”.