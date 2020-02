Mayne-Nicholls: "Esperamos jugar en Bolivia con un cuerpo técnico nuevo"

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, se refirió este miércoles a las tratativas para abrochar cuanto antes al sucesor de Mario Salas como entrenador de Colo Colo.

En diálogo con la prensa en el Monumental, el ex presidente de la ANFP declaró a 24 horas de la salida del ‘Comandante’ que "Marcelo (Espina) no ha dejado de trabajar. Ha recibido una serie de alternativas, no sólo él. Esperamos resolverlo a la brevedad posible para jugar en Bolivia por Copa Libertadores con un cuerpo técnico nuevo”.

Recordar que el paraguayo Gualberto Jara, jefe de las divisiones inferiores del ‘Cacique’, tomará de manera interina el primer equipo y lo dirigirá para el cruce de este sábado ante Universidad de Concepción en Pedrero.

Respecto a los plazos para tener al nuevo estratega del elenco popular, el brazo derecho de Aníbal Mosa dijo que "no nos queremos autoimponer un tiempo porque al otro lado puede haber una persona que no esté disponible. El objetivo es que esté para la Libertadores”.

Mayne-Nicholls aclaró que el sucesor de Salas debe ser “alguien con mucho carácter, que juegue el fútbol que le gusta a los hinchas siendo ofensivo pero responsables y alguien con experiencia internacional y en ligas locales. No cambia mucho a lo que teníamos, pero hay que acompañarlo con resultados deportivos”.

En cuanto al presente del primer equipo, el dirigente albo señaló que "ya entrenó con Gualberto Jara y Hugo González. Estuvo Ariel Palena como PF, y ellos ya están compenetrados para preparar el equipo para el partido ante Universidad de Concepción”.