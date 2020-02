Tenis: Marcelo Ríos renunció al equipo chileno de Copa Davis

Marcelo Ríos, ex número uno del tenis mundial, renunció al equipo nacional de Copa Davis por diferencias con la dirigencia de la Federación Chilena de Tenis, que preside Sergio Elías.

El ‘Chino’, que ayudaba en el aspecto técnico al capitán Nicolás Massú, aseguró en la presente jornada que la Federación mintió al afirmar que el zurdo de Vitacura no viajaba a la serie con Suecia, en Estocolmo, por falta de recursos en el organismo.

Ríos, en diálogo con La Tercera , presentó un audio de WhatsApp enviado por Elías el 12 de febrero. En este se escucha lo siguiente: "Marcelo, ¿cómo estás? Sergio Elías. Te comento que debido a que Cristian nos ha pedido una cifra mayor de lo que habíamos acordamos el año pasado, estamos con un presupuesto muy limitado, así que no tenemos condiciones para poder ofrecerte para ir a Suecia, a Estocolmo, porque prácticamente el ingreso de la Federación se ha reducido considerablemente por el mayor precio que ha pedido Cristian para poder participar. Lo lamento, mi querido Marcelo. Por mí siempre he querido que estés, pero lamentablemente no tengo los recursos, no tenemos cómo hacerlo. Estuvimos estudiando con el directorio y no tenemos de adónde sacar fondos. Ni para pasajes, ni para nada. Perdona por esta vez. Cualquier cosa, estamos en contacto y gracias por tu buena predisposición”.

Ante esto, el número uno del orbe en 1998 señaló que "me carga esto de mostrar los WhatsApp, pero es la única manera de demostrar que el presidente está mintiendo. No se debería hacer, pero es la única forma para dejarlo en claro. No me pone para nada feliz, solo así puedo confirmar esa mentira”.

"Así como tiró esta mentira, puede tirar cualquier hueá. No es un tipo que dice las cosas de frente (…) No me gustó que me dijera que no iba, sin siquiera preguntarme si podíamos llegar a un arreglo. Yo podría haberme pagado los pasajes y la estadía y después arreglábamos cuando clasificáramos a Madrid. Pero no me dio esa posibilidad", agregó.

Incluso, Marcelo Ríos dijo que Elías no le dijo la verdad al saber del mismo Garín que el ‘1’ de Chile no había pedido más dinero para la serie en suelo escandivano.

"Yo hablé con Garin y me dijo que todo era una mentira, que no estaba cobrando más. Estaba muy sorprendido cuando supo esto. También quedó muy sorprendido el resto del equipo”, señaló.

"Con esto me di cuenta de que al parecer no soy tan indispensable ni tan importante. No me sentí apoyado por el equipo en su momento, pero más allá de eso, estoy haciendo esto para que se den cuenta de qué persona es el presidente", sentenció.