El City y Claudio Bravo se consagran campeones de la Copa de la Liga inglesa

Manchester City, con el arquero chileno Claudio Bravo como titular, se coronó este domingo campeón de la Copa de la Liga inglesa 2019-2020 al superar en la final por 2-1 al Aston Villa en el Wembley Stadium.

El ex capitán de la selección chilena fue estelar en la presente jornada, como es la tónica en esta competencia. El formado en Colo Colo no tuvo demasiado trabajo y cuando fue requerido respondió con seguridad, como en los 87' cuando estuvo magistral para desviar un cabezazo a quemarropa y evitar el empate.

El ex Real Sociedad y FC Barcelona fue batido en una ocasión y no tuvo responsabilidad en el tanto del elenco que hoy está en zona de descenso en la Premier League. Bravo no jugaba por el City desde el 29 de enero, cuando disputó las semifinales de esta misma competición ante el Manchester United.

El cero se rompió a los 19 minutos en la ‘Catedral del Fútbol’. Rodrigo envía un largo pase al área para Phil Foden, quien la baja y cede para Sergio Agüero, que remató para batir al golero Orjan Nyland.

Justo en la media hora de juego aumentó el marcador el elenco que dirige Josep Guardiola. Lanzamiento de esquina desde la derecha y en el corazón del área apareció Rodrigo para anotar el segundo.

Aston Villa sintió el golpe, pero logró volver el partido a los 40 minutos. Centro desde la izquierda al corazón del área y Mbwana Samatt conectó sin oposición un certero cabezazo hacia abajo para batir a Bravo, que nada pudo hacer.

En el complemento, el City supo responder defensivamente al ímpetu de su rival, que adelantó líneas para ir por el empate, e incluso se las arregló para inquietar en un par de ocasiones en el área de los ‘Villanos’.

A los 87', Bravo fue protagonista. Tiro de esquina lleno de peligro, un cabezazo casi debajo del arco y el meta nacional voló hacia su derecha, sacó el balón y lo estrelló en el palo. Era el empate del Villa.

Séptimo título del City en la Copa de la Liga, tras las conseguidas en 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 y 2019, y quedó a una corona del equipo más ganador de la competición: el Liverpool.

En tanto, Bravo logró en la presente jornada el vigésimo título de su carrera y la octava consagración con el conjunto inglés (dos Premier League, tres Copas de la Liga, dos Supercopas de Inglaterra y una FA Cup).