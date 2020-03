Fernando Cornejo sufrió esguince de tobillo y será baja en los azules

15:44 El mediocampista está a la espera de los exámenes que determinen cuánto tiempo estará fuera de las canchas. "No sentía el pie y pensé lo peor", dijo el jugador.

Fernando Cornejo, mediocampista de Universidad de Chile, se refirió este lunes al estado de la lesión que sufrió sobre el final del partido con O’Higgins, en Rancagua, que terminó con triunfo del elenco colegial por 3-2.

El ex Cobreloa y Coquimbo Unido salió muy complicado del campo de juego en el cruce frente a los celestes. Se pensó inicialmente en una fractura en el tobillo izquierdo, pero aquello se descartó en las últimas horas.

“Es un esguince, quedando descartado la fractura, pero veremos los resultados de los exámenes y esperemos que esto no se agrave aún más”, comentó el volante en diálogo con el CDF.

“No sentía el pie y pensé lo peor. Pero mis compañeros me tranquilizaron y termino por no ser una fractura, que era lo que más temía”, agregó.

Consultado el por qué decidió volver a la cancha, el jugador de 24 años señaló que “sentí que iba a probar, que se me iba a pasar, pero fue error mío el volver a entrar porque el dolor se hizo más grande, así que debo aprender de esto. El ‘profe’ (Caputto) me preguntó si quería volver y le dije que sí”.

En cuanto al nivel del esguince y el período aproximado de baja, Cornejo dijo que “no he hablado con el médico de eso, me dio detalles de los resultados pero en la tarde me dirán lo que tengo. Hay que pensar positivo de que todo saldrá bien”.

Por lo pronto, el joven mediocampista estaría dos semanas fuera de las canchas, por lo que volvería en el superclásico ante Colo Colo del 22 de marzo en el Estadio Nacional.