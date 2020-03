Diego Sánchez admitió que “rechaza” una nueva Constitución

El 24 de abril se llevará a cabo un plebiscito donde se definirá si los ciudadanos chilenos quieren o no una nueva Constitución. Una elección de la que nadie está ajeno. El futbolista, Diego Dánchez se sometió un cuestionario de respuestas rápidas de La Cuarta y fue donde hizo pública su opción. Ante la pregunta: "¿Evadiría el metro?", respondió que lo haría "de una volada", mientras su réplica ante la consulta de si aprueba o rechaza la nueva Constitución fue: "Rechazo".

También afirmó que es el mejor DT que ha tenido es José Luis Sierra y que le gustaría ser campeón otra vez con los rojos antes que ser nominado a la selección, entre otras cosas.

Por último, aseguró no tiene candidato para las próximas elecciones presidenciales. "No me gusta ninguno hasta ahora", afirmó.