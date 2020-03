Sebastián Moreno: "Es lamentable suspender con tan pocas horas de anticipación"

15:03 El presidente de la ANFP explicó que se tomó la decisión porque no había contingencia policial suficiente para que se realice el partido entre la UC y Unión.

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, se refirió este jueves a la suspensión por falta de contingente policial del partido entre Universidad Católica y Unión Española, programado para este viernes en San Carlos de Apoquindo.

La mesa de programación a cargo del torneo, integrada por la ANFP, Carabineros, Sifup, CDF, Intendencia y Estadio Seguro, decidió el miércoles que no se jugara el cruce en la precordillera.

Tras sostener una reunión con el Fiscal Nacional Jorge Abbott, con el fin de presentarle la agenda de erradicación de la violencia de los estadios, el mandamás del fútbol chileno declaró que “es un hecho lamentable tener que suspender el partido con tan pocas horas de anticipación. La información que se nos ha dado es que para este partido no estaba el contingente policial. Tendremos que lamentablemente suspender y reprogramar este partido”.

Consultado por el tweet del dueño de Unión Española Jorge Segovia, que lamentó la suspensión y señaló que “otra vez Unión era víctima de la arbitrariedad”, Moreno dijo que “todos entendemos la realidad en la que estamos. Aquí, por favor, no hay ninguna intención de perjudicar a ningún club en particular. Nada tiene que ver con pasar cuentas a un club o a otro”.

Respecto a la reunión con Abbot, el dirigente señaló que "nos estamos reuniendo con todos los órganos del Estado en torno a viabilizar todas las medidas de seguridad que podemos implementar. Hablamos de fases de implementación que requieren una mirada tecnológica, legal y de operatividad. De todo eso conversamos con el Fiscal Nacional, en quien encontramos la mejor disposición para avanzar en estas temáticas y así tener una operatividad más directa, más eficaz en la prosecución penal de los delitos que se cometen en los estadios”.

"La agenda de seguridad la anunciamos y la vamos a implementar. Como pueden ver el fútbol está tomando su responsabilidad de lo que ocurre dentro del recinto deportivo entregando herramientas eficientes para hacernos cargo de la erradicación de la violencia de los estadios. A eso apuntamos este año”, aseveró.

Por último, ante la idea del Sifup que ex jugadores se sumen en el VAR a los árbitros para revisar las jugadas, Moreno señaló que “existe todo un sistema de validación del VAR que viene desde FIFA. Nos demoramos un año en conseguir echar a andar el sistema, que es una herramienta de justicia manejada por los árbitros; está vedado por el sistema regulatorio del VAR utilizar ese sistema por personas que no estén debidamente capacitadas para utilizar este sistema. No tengo más comentarios de lo que sugiere Gamadiel”.